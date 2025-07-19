Гуарирапа: Был недостаток концентрации

Нападающийвысказался о матче против(0:3).

«Был недостаток концентрации. До 80-й минуты мы играли собрано, а после начали совершать ошибки, за которые обычно наказывают на таком уровне.

У меня закончился арендный контракт и я вернулся в "Сочи". Это футбол, нормальная ситуация. Мог ли я остаться в ЦСКА? Это вопрос к руководству. Во всех матчах я буду проявлять себя на максимуме, а не только с ЦСКА», — приводит слова Гуарирапы «Спорт-Экспресс».

Прошлый сезон «Локомотив» завершил на 6-м месте таблицы, а «Сочи» вернулся в высший дивизион по итогам стыковых матчей против «Пари Нижний Новгород» (4:3).