«Коринтиансу» предстоит сложный поединок. Последние разы гостям крайне не везло на «Кастелао». При этом безвыигрышная серия «тимау» в чемпионате достигла четырех матчей.
«Сеара» после победы над «Форталезой» однозначно будет пытаться победить. Ей нужно реабилитироваться после домашнего поражения от «Атлетико Минейро». Нас ждет интересный поединок.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Сеара» — фаворит букмекеров за 2.49. На победу «Коринтианса» они дают 3.25.
- Эксперты LiveSport. Ru рассказали, победит ли «Коринтианс» в предстоящем поединке.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сеара» — «Коринтианс» смотрите на LiveCup. Run.
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