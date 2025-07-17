сыграют в 14-м туре бразильской Серии А. Матч состоится 17 июля в 01:30 по мск.

«Коринтиансу» предстоит сложный поединок. Последние разы гостям крайне не везло на «Кастелао». При этом безвыигрышная серия «тимау» в чемпионате достигла четырех матчей.

«Сеара» после победы над «Форталезой» однозначно будет пытаться победить. Ей нужно реабилитироваться после домашнего поражения от «Атлетико Минейро». Нас ждет интересный поединок.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Сеара» — фаворит букмекеров за 2.49. На победу «Коринтианса» они дают 3.25.

Эксперты LiveSport. Ru рассказали, победит ли «Коринтианс» в предстоящем поединке.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сеара» — «Коринтианс» смотрите на LiveCup. Run.

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