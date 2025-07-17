17 июля сербскийпримет кипрскийв матче-ответке квалификации Лиги Европы. Начало игры в 22:00 мск.

В этой паре перевес на стороне АЕКа. Киприоты выиграли 1:0. Гости лучше смотрелись и вполне заслужили победу в прошлой игре.

Для «Партизана» это было третье поражение подряд. У белградцев наклевывается не очень радужная тенденция. Смогут ли хозяева переломить ход событий?

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Прогнозы и ставки

Информация для ставки:

Букмекеры: 3.85 и 1.96 — коэффициенты на победу в матче, 4.70 и 1.15 — коэффициенты на проход в следующий раунд.

Прогноз LiveSport: «Партизан» не стоит списывать со счетов.

Прогноз ИИ: победа АЕКа со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Партизан» — АЕК Ларнака смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.