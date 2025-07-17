В этой паре перевес на стороне АЕКа. Киприоты выиграли 1:0. Гости лучше смотрелись и вполне заслужили победу в прошлой игре.
Для «Партизана» это было третье поражение подряд. У белградцев наклевывается не очень радужная тенденция. Смогут ли хозяева переломить ход событий?
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Прогнозы и ставки
Информация для ставки:
- Букмекеры: 3.85 и 1.96 — коэффициенты на победу в матче, 4.70 и 1.15 — коэффициенты на проход в следующий раунд.
- Прогноз LiveSport: «Партизан» не стоит списывать со счетов.
- Прогноз ИИ: победа АЕКа со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Партизан» — АЕК Ларнака смотрите на LiveCup.Run.
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