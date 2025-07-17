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    «Партизан» — АЕК Ларнака: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Партизан АЕК Ларнака Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    17 июля сербский «Партизан» примет кипрский АЕК в матче-ответке квалификации Лиги Европы. Начало игры в 22:00 мск.

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    В этой паре перевес на стороне АЕКа. Киприоты выиграли 1:0. Гости лучше смотрелись и вполне заслужили победу в прошлой игре.

    Для «Партизана» это было третье поражение подряд. У белградцев наклевывается не очень радужная тенденция. Смогут ли хозяева переломить ход событий?

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставки:

    • Букмекеры: 3.85 и 1.96 — коэффициенты на победу в матче, 4.70 и 1.15 — коэффициенты на проход в следующий раунд.

    • Прогноз LiveSport: «Партизан» не стоит списывать со счетов.

    • Прогноз ИИ: победа АЕКа со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Партизан» — АЕК Ларнака смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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