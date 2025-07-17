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    «Партизан» так просто не отдаст игру

    Партизан — АЕК Ларнака. Ставка (к. 2.1) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 17 июля 2025 года

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    Бибрас Натхо — игрок «Партизана»
    17 июля в ответной игре Лиги Европы по футболу сыграют «Партизан» и АЕК Ларнака. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — АЕК Ларнака, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Партизан

  • Белград
    •  Партизан 22:00 АЕК Ларнака

    АЕК Ларнака

  • Ларнака
    •

    «Партизан»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Партизан» финишировал на второй строчке в таблице чемпионата Сербии с 73 очками.

    Последние матчи: первая игра против киприотов у «Партизана» получилась не очень.

    Партизан — АЕК Ларнака: коэффициенты букмекеров

    Соперник владел преимуществом и играл заметно лучше, поэтому единственный мяч на 67-й минуте, который принес победу АЕКу, стал вполне логичным развитием событий.
    Ранее были поражения в товарищеском матче от московского «Динамо» (1:3) и «Локомотива» (1:3).

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    • Не сыграют: травмированы — Милич (п), Зубаиру (п).

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Партизан» очень сильно отстал от своего главного конкурента в чемпионате «Црвены Звезды», что обычно не очень характерно для него. Летом в команде произошли серьезные изменения, но, как и прежде, костяк команды составляют сербские футболисты и в основном африканские легионеры.

    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: по итогам прошлого сезона АЕК Ларнака финишировал четвертым в чемпионате Кипра с 68 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Последние матчи: домашняя игра против «Партизана» получилась для киприотов довольно удачной, хотя победа могла быть крупнее, чем 1:0. По крайней мере, на два гола АЕК Ларнака там наиграл. Единственный мяч забил в середине второго тайма аргентинец Кабрера.

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    До этого были ничьи в товарищеских играх с «Андерлехтом» (2:2) и «Сере» (3:3).

    Не сыграют: травмирован — Наум (п).

    Состояние команды: перед началом этого сезона АЕК Ларнаку возглавил испанский специалист Иманол Идьякес, который был тренером «Депортиво» и «Леганеса». В составе традиционно очень много легионеров из разных стран, но больше всего там испанцев, в том числе и не без протекции нынешнего наставника.

    Статистика для ставок

    • Первую игру выиграл АЕК Ларнака дома со счетом 1:0

    • «Партизан» уступил в трех матчах кряду с учетом товарищеских игр

    • В пяти последних матчах АЕК Ларнака не знает поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Партизана» дают 3,0, а на АЕК Ларнаку — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

    Прогноз: на своем поле «Партизан» традиционно играет гораздо сильнее и вполне способен как минимум не проиграть. Команда имеет неплохой состав, почти без потерь, а по классу точно не уступает киприотам.

    Основная ставка: победа «Партизана» с форой 0 за 2,1.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: «Партизан» пройдет в следующий круг за 3,90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Партизан — АЕК Ларнака?

    Матч Партизан — АЕК Ларнака состоится 17 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Партизан — АЕК Ларнака?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Партизан» победа с форой 0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Партизан — АЕК Ларнака?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Партизан» победа с форой 0» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Партизан — АЕК Ларнака?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Партизан — АЕК Ларнака?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Партизана» дают 3,0, а на АЕК Ларнаку — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

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    Партизан — АЕК Ларнака: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 17.07.202522:00. «Партизан» так просто не отдаст игру
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