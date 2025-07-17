Партизан — АЕК Ларнака. Ставка (к. 2.1) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 17 июля 2025 года

Партизан
АЕК Ларнака
«Партизан»
Турнирное положение: в прошлом сезоне «Партизан» финишировал на второй строчке в таблице чемпионата Сербии с 73 очками.
Последние матчи: первая игра против киприотов у «Партизана» получилась не очень.
Партизан — АЕК Ларнака: коэффициенты букмекеров
Соперник владел преимуществом и играл заметно лучше, поэтому единственный мяч на 67-й минуте, который принес победу АЕКу, стал вполне логичным развитием событий.
Ранее были поражения в товарищеском матче от московского «Динамо» (1:3) и «Локомотива» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Милич (п), Зубаиру (п).
Состояние команды: в прошлом сезоне «Партизан» очень сильно отстал от своего главного конкурента в чемпионате «Црвены Звезды», что обычно не очень характерно для него. Летом в команде произошли серьезные изменения, но, как и прежде, костяк команды составляют сербские футболисты и в основном африканские легионеры.
АЕК Ларнака
Турнирное положение: по итогам прошлого сезона АЕК Ларнака финишировал четвертым в чемпионате Кипра с 68 очками.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Последние матчи: домашняя игра против «Партизана» получилась для киприотов довольно удачной, хотя победа могла быть крупнее, чем 1:0. По крайней мере, на два гола АЕК Ларнака там наиграл. Единственный мяч забил в середине второго тайма аргентинец Кабрера.
До этого были ничьи в товарищеских играх с «Андерлехтом» (2:2) и «Сере» (3:3).
Не сыграют: травмирован — Наум (п).
Состояние команды: перед началом этого сезона АЕК Ларнаку возглавил испанский специалист Иманол Идьякес, который был тренером «Депортиво» и «Леганеса». В составе традиционно очень много легионеров из разных стран, но больше всего там испанцев, в том числе и не без протекции нынешнего наставника.
Статистика для ставок
- Первую игру выиграл АЕК Ларнака дома со счетом 1:0
- «Партизан» уступил в трех матчах кряду с учетом товарищеских игр
- В пяти последних матчах АЕК Ларнака не знает поражений
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Партизана» дают 3,0, а на АЕК Ларнаку — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.
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Прогноз: на своем поле «Партизан» традиционно играет гораздо сильнее и вполне способен как минимум не проиграть. Команда имеет неплохой состав, почти без потерь, а по классу точно не уступает киприотам.
Основная ставка: победа «Партизана» с форой 0 за 2,1.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: «Партизан» пройдет в следующий круг за 3,90.