Партизан — АЕК Ларнака. Ставка (к. 2.1) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 17 июля 2025 года

17 июля в ответной игре Лиги Европы по футболу сыграют «Партизан» и АЕК Ларнака. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Партизан» — АЕК Ларнака, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Партизан»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Партизан» финишировал на второй строчке в таблице чемпионата Сербии с 73 очками.

Последние матчи: первая игра против киприотов у «Партизана» получилась не очень.

Соперник владел преимуществом и играл заметно лучше, поэтому единственный мяч на 67-й минуте, который принес победу АЕКу, стал вполне логичным развитием событий.

Ранее были поражения в товарищеском матче от московского «Динамо» (1:3) и «Локомотива» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Милич (п), Зубаиру (п).

Состояние команды: в прошлом сезоне «Партизан» очень сильно отстал от своего главного конкурента в чемпионате «Црвены Звезды», что обычно не очень характерно для него. Летом в команде произошли серьезные изменения, но, как и прежде, костяк команды составляют сербские футболисты и в основном африканские легионеры.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: по итогам прошлого сезона АЕК Ларнака финишировал четвертым в чемпионате Кипра с 68 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: домашняя игра против «Партизана» получилась для киприотов довольно удачной, хотя победа могла быть крупнее, чем 1:0. По крайней мере, на два гола АЕК Ларнака там наиграл. Единственный мяч забил в середине второго тайма аргентинец Кабрера.

До этого были ничьи в товарищеских играх с «Андерлехтом» (2:2) и «Сере» (3:3).

Не сыграют: травмирован — Наум (п).

Состояние команды: перед началом этого сезона АЕК Ларнаку возглавил испанский специалист Иманол Идьякес, который был тренером «Депортиво» и «Леганеса». В составе традиционно очень много легионеров из разных стран, но больше всего там испанцев, в том числе и не без протекции нынешнего наставника.

Статистика для ставок

Первую игру выиграл АЕК Ларнака дома со счетом 1:0

«Партизан» уступил в трех матчах кряду с учетом товарищеских игр

В пяти последних матчах АЕК Ларнака не знает поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Партизана» дают 3,0, а на АЕК Ларнаку — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: на своем поле «Партизан» традиционно играет гораздо сильнее и вполне способен как минимум не проиграть. Команда имеет неплохой состав, почти без потерь, а по классу точно не уступает киприотам.

Основная ставка: победа «Партизана» с форой 0 за 2,1.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Партизан» пройдет в следующий круг за 3,90.