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    Мбаппе могут допросить по делу о денежных переводах полицейским

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид
    Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе может стать объектом административного расследования французских властей, сообщает RMC Sport.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации источника, спецслужбы, занимающиеся борьбой с финансовыми правонарушениями, получили данные о переводах с банковского счета Мбаппе на счета пяти французских полицейских. Эти выплаты были совершены летом 2023 года на общую сумму около 180 тыс. евро.

    Отмечается, что эти полицейские обеспечивали охрану сборной Франции во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Мбаппе якобы решил лично выплатить им премию за отличную работу.

    По данным RMC Sport, сам Мбаппе готов полностью сотрудничать с расследованием и ответить на все вопросы.

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