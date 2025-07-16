Модрич: Я хотел остаться в Европе, играть на высоком уровне

Новичоквысказался о своем переходе в стан итальянского клуба.

«Я хотел остаться в Европе, играть на высоком уровне. У меня было несколько предложений, но когда о своём интересе заявил "Милан", то выбор для меня стал простым. С этого момента я думал только об этом варианте. Меня также поразило то, как клуб наладил контакт: спортивный директор Игли Таре прибыл в Хорватию и лично рассказал мне о проекте. Это было важно для меня, так клуб показал, насколько заинтересован во мне.

А ещё "Милан" — один из крупнейших клубов Европы, он не станет обходиться средним результатом. Здесь нужно забивать как можно больше мячей, брать как можно больше титулов, соревноваться с лучшими командами мира. Именно поэтому я здесь», — приводит слова Модрича YouTube-канал «Милана».

Модрич защищал цвета «Реала» с 2012 года. За 13 лет он выиграл 28 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов, четыре чемпионства в Ла Лиге, два Кубка Испании и пять Суперкубков страны.