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    Модрич: Я хотел остаться в Европе, играть на высоком уровне

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    Новичок «Милана» Лука Модрич высказался о своем переходе в стан итальянского клуба.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Я хотел остаться в Европе, играть на высоком уровне. У меня было несколько предложений, но когда о своём интересе заявил "Милан", то выбор для меня стал простым. С этого момента я думал только об этом варианте. Меня также поразило то, как клуб наладил контакт: спортивный директор Игли Таре прибыл в Хорватию и лично рассказал мне о проекте. Это было важно для меня, так клуб показал, насколько заинтересован во мне.

    А ещё "Милан" — один из крупнейших клубов Европы, он не станет обходиться средним результатом. Здесь нужно забивать как можно больше мячей, брать как можно больше титулов, соревноваться с лучшими командами мира. Именно поэтому я здесь», — приводит слова Модрича YouTube-канал «Милана».

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    • Модрич защищал цвета «Реала» с 2012 года. За 13 лет он выиграл 28 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов, четыре чемпионства в Ла Лиге, два Кубка Испании и пять Суперкубков страны.

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