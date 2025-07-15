Влахович может оказаться в «Милане»

Форвардможет сменить клуб этим летом. Как сообщает The Sun , сербский нападающий близок к переходу в

Несмотря на предложения от английских клубов, включая «Манчестер Юнайтед», футболист намерен остаться в Италии.

Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро. Напомним, что в январе 2022 года «Ювентус» приобрел Влаховича у «Фиорентины» за 83,5 млн евро.

С тех пор 25-летний форвард провел за туринцев 145 матчей, забив 58 голов. В прошлом сезоне он отличился 17 мячами и отдал 5 голевых передач в 44 играх.

По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Влаховича на текущий момент составляет 35 млн евро.