ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша
    Все новости спорта

    Влахович может оказаться в «Милане»

    Футбол Футбол Италии Ювентус Милан Трансферы
    Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может сменить клуб этим летом. Как сообщает The Sun, сербский нападающий близок к переходу в «Милан».

    Душан Влахович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович

    Несмотря на предложения от английских клубов, включая «Манчестер Юнайтед», футболист намерен остаться в Италии.

    Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро. Напомним, что в январе 2022 года «Ювентус» приобрел Влаховича у «Фиорентины» за 83,5 млн евро.

    С тех пор 25-летний форвард провел за туринцев 145 матчей, забив 58 голов. В прошлом сезоне он отличился 17 мячами и отдал 5 голевых передач в 44 играх.

    По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Влаховича на текущий момент составляет 35 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кайрат» продолжит борьбу в Лиге чемпионов?
  • «Кайрат» — «Олимпия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Майхшак обыграть 167-ю ракетку мира?
  • Майхшак — Бусе. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли Этчеверри выиграть у Казо?
  • Казо — Этчеверри. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кайрат — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майхшак — Бусе
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казо — Этчеверри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Мехия — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дакворт — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ибин У — Скулкейт
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Альтмайер — Крюгер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры