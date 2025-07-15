Журналист COPE: Уход Винисиуса не стал бы для «Реала» неудачей

Журналист COPE заявил, что спад нападающегов прошлом сезоне заставилсконцентрироваться на

«На момент, когда Винисиус чувствовал себя обладателем "Золотого мяча", почти не оставалось сомнений в том, что именно он владеет инициативой в вопросе продления контракта, может требовать выполнения ряда условий.

Но теперь ситуация другая. Спад Винисиуса в минувшем сезоне заставляет "Реал" сконцентрироваться на прогрессе Мбаппе. Теперь "Реал" должен быть тем, кто управляет временем, диктует условия.

Уход Винисиуса не стал бы считаться таким драматичным, как это было бы два года назад. В нынешней ситуации уход Винисиуса не стал бы для клуба неудачей», — сказал Моралес.

В прошедшем сезоне Винисиус провел за «Реал» 30 матчей в рамках Примеры, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.