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    Журналист COPE: Уход Винисиуса не стал бы для «Реала» неудачей

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    Журналист COPE Роберто Моралес заявил, что спад нападающего Винисиуса в прошлом сезоне заставил «Реал» сконцентрироваться на Килиане Мбаппе.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    «На момент, когда Винисиус чувствовал себя обладателем "Золотого мяча", почти не оставалось сомнений в том, что именно он владеет инициативой в вопросе продления контракта, может требовать выполнения ряда условий.

    Но теперь ситуация другая. Спад Винисиуса в минувшем сезоне заставляет "Реал" сконцентрироваться на прогрессе Мбаппе. Теперь "Реал" должен быть тем, кто управляет временем, диктует условия.

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    • Уход Винисиуса не стал бы считаться таким драматичным, как это было бы два года назад. В нынешней ситуации уход Винисиуса не стал бы для клуба неудачей», — сказал Моралес.

    В прошедшем сезоне Винисиус провел за «Реал» 30 матчей в рамках Примеры, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

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