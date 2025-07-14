14 июля в 02:30 мск состоится поединок 13-го тура бразильской Серии А, в которомбудет принимать

«Крузейро» уверенно идет на второй строчке турнирной таблицы. Хозяева давно не проигрывают и вряд ли собираются сбавлять обороты.

Последний матч команд закончился вничью 1:1. Перед этим «Крузейро» выиграл со счетом 2:0. Продлят ли хозяева эту серию, увидим в предстоящем поединке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.61 на победу «Крузейро», 3.70 на ничью, 6.20 на победу «Гремио».

Прогноз экспертов: на LiveSport. Ru рассказали, сможет ли «Крузейро» выбраться на вершину турнирной таблицы.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крузейро» — «Гремио» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.