«Крузейро» уверенно идет на второй строчке турнирной таблицы. Хозяева давно не проигрывают и вряд ли собираются сбавлять обороты.
Последний матч команд закончился вничью 1:1. Перед этим «Крузейро» выиграл со счетом 2:0. Продлят ли хозяева эту серию, увидим в предстоящем поединке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.61 на победу «Крузейро», 3.70 на ничью, 6.20 на победу «Гремио».
- Прогноз экспертов: на LiveSport. Ru рассказали, сможет ли «Крузейро» выбраться на вершину турнирной таблицы.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Крузейро» — «Гремио» смотрите на LiveCup. Run.
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