Маскерано: Месси бьет рекорды МЛС каждые три дня — это невероятно

Главный тренервысказался о дублев матче МЛС с(2:1).

«Разумеется, мы ежедневно следим за ситуацией и постоянно с ним общаемся. Найдём подходящий момент, чтобы дать ему передышку. То, что он продолжает делать, просто невероятно — каждые три дня он бьёт рекорды. Он — знаменосец нашей команды, наш лидер, и он задаёт стандарты того, как мы можем соревноваться. Быть частью этого этапа его карьеры — настоящее благословение», — приводит слова Маскерано Goal.

Благодаря этой победе «Интер Майами» смог набрать 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нэшвилла» осталось 41 очко и третья строчка.