Колыванов: «Челси» не на халяву прошёл в финал КЧМ, они солидно прошли все стадии

Российский тренерподелился мыслями перед финальным матчем КЧМ-2025 между

«Челси не на халяву прошёл в финал клубного чемпионата мира, они солидно прошли все стадии. Возможно, лондонцы сыграют в финале от обороны, ведь козырь ПСЖ — быстрые атаки через одно-два касания. У парижан всё отлажено на протяжении последних двух лет. Не думаю, что "Челси" будет раскрываться и играть вальяжно, как "Реал". Они понимают, что ПСЖ нужно не дать сыграть в свой футбол, как это сделал ЦСКА с "Краснодаром" во втором тайме Суперкубка России.

Нынешний ПСЖ удивляет. У них яркие футболисты, но не суперзвёзды. У них отлично развита скоростная работа с мячом. Это очень важно сейчас в футболе. Все игроки хорошо подготовлены технически и моментально играют вперёд. Это очень сильная команда, которую создали без звёзд, таких как Месси и Мбаппе. Все игроки отрабатывают. Вспомните, как раньше играл Дембеле! Вальяжно. А как он сейчас прессингует! Его спустили с небес на землю. Он понимает, что на одном таланте ничего не выиграешь — нужно пахать», — сказал Колыванов Чемпионату.

Матч между «Челси» и ПСЖ в рамках финала КЧМ-2025 состоится сегодня, 13-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.