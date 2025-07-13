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    Колыванов: «Челси» не на халяву прошёл в финал КЧМ, они солидно прошли все стадии

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Футбол Франции ПСЖ
    Российский тренер Игорь Колыванов поделился мыслями перед финальным матчем КЧМ-2025 между «Челси» и ПСЖ.

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
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    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»

    «Челси не на халяву прошёл в финал клубного чемпионата мира, они солидно прошли все стадии. Возможно, лондонцы сыграют в финале от обороны, ведь козырь ПСЖ — быстрые атаки через одно-два касания. У парижан всё отлажено на протяжении последних двух лет. Не думаю, что "Челси" будет раскрываться и играть вальяжно, как "Реал". Они понимают, что ПСЖ нужно не дать сыграть в свой футбол, как это сделал ЦСКА с "Краснодаром" во втором тайме Суперкубка России.

    Нынешний ПСЖ удивляет. У них яркие футболисты, но не суперзвёзды. У них отлично развита скоростная работа с мячом. Это очень важно сейчас в футболе. Все игроки хорошо подготовлены технически и моментально играют вперёд. Это очень сильная команда, которую создали без звёзд, таких как Месси и Мбаппе. Все игроки отрабатывают. Вспомните, как раньше играл Дембеле! Вальяжно. А как он сейчас прессингует! Его спустили с небес на землю. Он понимает, что на одном таланте ничего не выиграешь — нужно пахать», — сказал Колыванов Чемпионату.

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  • Сегодня

    • Матч между «Челси» и ПСЖ в рамках финала КЧМ-2025 состоится сегодня, 13-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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