Галактионов: Вопрос о капитанстве Батракова не стоит

Главный тренер московскоговысказался об игре хавбека команды

«Лидерские качества? Это покажут только игры и сезон. Заранее бессмысленно об этом рассуждать и говорить.

Капитанство? У нас есть наш лидер — Дима Баринов, которому все доверяют. Он является несомненным авторитетом внутри команды. На сегодняшний день такой вопрос не стоит.

Мы всегда довольны работой Алексея: как в прошлом, так и в этом году. Абсолютно здорово тренируется и играет. Опять же, тут вопрос в том, как СМИ будут воспринимать его действия. Например, если он какое-то время не будет забивать и отдавать — это не значит, что он плохо или нестабильно играет. У него есть объём работы и с мячом, и без мяча. Никаких проблем не вижу», — цитирует Галактионова «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» занял шестое место по итогам минувшего сезона российского чемпионата.