Аллегри: Думаю, что главная цель для такой команды, как «Милан», — это играть в Лиге чемпионов

Главный тренеробозначил основную задачу команды на предстоящий сезон Серии А.

«Думаю, что главная цель для такой команды, как "Милан", — это играть в Лиге чемпионов. Нам нужно быть там в марте. Нам необходимо вывести "Милан" в Европу и особенно в Лигу чемпионов — это та задача, которую можно достичь только работой, в первую очередь, моей», — приводит слова Аллегри инсайдер Джанлуко Ди Марцио.

Массимилиано Аллегри вернулся в «Милан» после неудачного сезона, когда команда заняла восьмое место в Серии А и осталась без еврокубков. Новый спортивный директор Игли Таре пригласил опытного специалиста для перезапуска проекта.