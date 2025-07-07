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    Аллегри: Думаю, что главная цель для такой команды, как «Милан», — это играть в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри обозначил основную задачу команды на предстоящий сезон Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Думаю, что главная цель для такой команды, как "Милан", — это играть в Лиге чемпионов. Нам нужно быть там в марте. Нам необходимо вывести "Милан" в Европу и особенно в Лигу чемпионов — это та задача, которую можно достичь только работой, в первую очередь, моей», — приводит слова Аллегри инсайдер Джанлуко Ди Марцио.

    Массимилиано Аллегри вернулся в «Милан» после неудачного сезона, когда команда заняла восьмое место в Серии А и осталась без еврокубков. Новый спортивный директор Игли Таре пригласил опытного специалиста для перезапуска проекта.

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