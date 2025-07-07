Аллегри: Думаю, что главная цель для такой команды, как «Милан», — это играть в Лиге чемпионов

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Думаю, что главная цель для такой команды, как "Милан", — это играть в Лиге чемпионов. Нам нужно быть там в марте. Нам необходимо вывести "Милан" в Европу и особенно в Лигу чемпионов — это та задача, которую можно достичь только работой, в первую очередь, моей», — приводит слова Аллегри инсайдер Джанлуко Ди Марцио.
Массимилиано Аллегри вернулся в «Милан» после неудачного сезона, когда команда заняла восьмое место в Серии А и осталась без еврокубков. Новый спортивный директор Игли Таре пригласил опытного специалиста для перезапуска проекта.