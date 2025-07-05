Семин: Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался об отсутствии игровой практики у

«Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно. Разве топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Конечно, нет. Сейчас "ПСЖ" хотят выиграть еще один титул — клубный ЧМ. Заработают его — захотят еще один. Вся карьера футболиста построена на цели выигрывать трофеи, чтобы потом вспоминали их и команды.

Матвей принимал правильное решение, переходя в "ПСЖ" из "Краснодара". Он выступает с выдающимися игроками, видит, как надо работать. Решая, оставаться ему там или нет, Сафонов должен слушать в первую очередь себя. Он взрослый человек», — приводит слова Семина «Чемпионат».

«ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия».