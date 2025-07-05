1-й таймРеал Мадрид — Боруссия ДортмундОнлайн
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    Джуд Беллингем«Реал Мадрид» — «Боруссия Дортмунд». Онлайн, прямая трансляция
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    Семин: Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно

    Футбол Футбол Франции Клубный чемпионат мира ПСЖ
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об отсутствии игровой практики у Матвея Сафонова в ПСЖ.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно. Разве топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Конечно, нет. Сейчас "ПСЖ" хотят выиграть еще один титул — клубный ЧМ. Заработают его — захотят еще один. Вся карьера футболиста построена на цели выигрывать трофеи, чтобы потом вспоминали их и команды.

    Матвей принимал правильное решение, переходя в "ПСЖ" из "Краснодара". Он выступает с выдающимися игроками, видит, как надо работать. Решая, оставаться ему там или нет, Сафонов должен слушать в первую очередь себя. Он взрослый человек», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    «ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия».

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