Маркиньос: Красные карточки — это всегда маленькие ошибки, которые нам нужно исправить

Защитниквысказался о победе над «Баварией»(2:0) в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

«Красные карточки — это всегда маленькие ошибки, которые нам нужно исправить. Такие детали делают разницу. Когда у тебя на одного игрока больше или на одного игрока меньше, это меняет многое. Я взглянул на моих одноклубников после красных карточек. Я слышал, как все говорили о том, что мы будем защищаться до конца.

В тот момент я понял, что мы выиграем этот матч. Мы увидели отношение. И с 10, и с девятью игроками мы продолжали бороться и играть. Мы забили второй гол с меньшим количеством футболистов. Такова ментальность этой команды. Наш тренер много работал над этим», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт ФИФА.

«ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия».