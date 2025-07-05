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    Маркиньос: Красные карточки — это всегда маленькие ошибки, которые нам нужно исправить

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Боруссия Д Футбол Франции ПСЖ
    Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о победе над «Баварией»(2:0) в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Красные карточки — это всегда маленькие ошибки, которые нам нужно исправить. Такие детали делают разницу. Когда у тебя на одного игрока больше или на одного игрока меньше, это меняет многое. Я взглянул на моих одноклубников после красных карточек. Я слышал, как все говорили о том, что мы будем защищаться до конца.

    В тот момент я понял, что мы выиграем этот матч. Мы увидели отношение. И с 10, и с девятью игроками мы продолжали бороться и играть. Мы забили второй гол с меньшим количеством футболистов. Такова ментальность этой команды. Наш тренер много работал над этим», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт ФИФА.

    «ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия».

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