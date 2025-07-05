Анж-Йоан Бонни перешел в «Интер»

Миланскийобъявил о подписании контракта с нападающим «Пармы». Об этом сообщается на официальном сайте «нерадзурри».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 23 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в виде бонусных выплат.

Французский форвард перебрался в «Парму» в 2021 году. В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что новым главным тренером «Интера» стал Кристиан Киву, ранее возглавлявший «Парму». Он сменил Симоне Индзаги, который этим летом принял «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.