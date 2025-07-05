Мануэль Келиано стал игроком «Ахмата»

официально объявил о подписании контракта с 22-летним опорным полузащитником сборной Анголы

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мануэль Келиано Фото: Официальный сайт клуба «Ахмат»

Футболист перешел в грозненский клуб из португальской «Эштрелы Амадоры» и заключил соглашение сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Келиано провел за «Эштрелу» 39 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В составе национальной команды Анголы полузащитник сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

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По итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги «Ахмат» занял 14-е место, набрав 25 очков, и сохранил прописку в элите, одолев «Урал» в переходных матчах с общим счетом 3:2.