ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данил ГлебовДанил Глебов: У «Динамо» есть всё, чтобы бороться за самые высокие места
    Все новости спорта

    Мануэль Келиано стал игроком «Ахмата»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Сборная Анголы Ахмат Трансферы
    «Ахмат» официально объявил о подписании контракта с 22-летним опорным полузащитником сборной Анголы Мануэлем Келиано.

    Мануэль Келиано
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мануэль Келиано

    Футболист перешел в грозненский клуб из португальской «Эштрелы Амадоры» и заключил соглашение сроком на четыре года.

    В прошлом сезоне Келиано провел за «Эштрелу» 39 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В составе национальной команды Анголы полузащитник сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

    Прогнозы и ставки на футбол

    По итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги «Ахмат» занял 14-е место, набрав 25 очков, и сохранил прописку в элите, одолев «Урал» в переходных матчах с общим счетом 3:2.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» пройти «Боруссию»?
  • «Реал» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «ПСЖ» подтвердит статус фаворита
  • «ПСЖ» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • ЦСКА продолжит уверенно побеждать
  • ЦСКА Москва — ОФК Белград. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА Москва — ОФК Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кецманович — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сонмез — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры