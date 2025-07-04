«Реал» может расстаться с Родриго

Наставник мадридского «Реала»совместно с руководством клуба рассматривает возможность расставания с вингеромуже этим летом. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, если 24-летний бразилец выразит желание покинуть клуб, «Реал» не станет препятствовать его уходу. Недовольство своим положением в команде выражают и представители самого футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» готов выложить за Родриго около 81,2 млн евро.

В сезоне-2024/25 бразилец провел 51 матч, в которых забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 90 млн евро.