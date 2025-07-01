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    Источник: Маркус Рэшфорд не планирует оставаться в «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Футбол Испании Барселона Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Маркус Рэшфорд действительно не планирует оставаться в Англии и отдает приоритет переезду за границу, если этим летом покинет «Манчестер Юнайтед».

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    Как пишет Athletic, клуб открыт к его продаже, а сам игрок готов рассмотреть варианты аренды или обмена, если поступит подходящее предложение — его цель — бороться за трофеи на новом уровне.

    Главным приоритетом для Рэшфорда является переход в «Барселону». Англичанин уже сообщил своим агентам, что хочет именно в каталонский клуб, и готов даже пойти на существенное понижение зарплаты ради этого трансфера.

    Однако «Барселона» испытывает финансовые трудности и не может позволить себе полноценный трансфер без предварительных продаж игроков, поэтому рассматривает вариант аренды с опцией выкупа.

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