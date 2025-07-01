«Ноттингем Форест» продлил контракт с Неко Уильямсом

Защитник из Уэльсаподписал новый контракт с. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что Уильямс продлил соглашение с «Ноттингем Форест» до лета 2029-го года.

«За последние годы этот клуб очень далеко продвинулся, я горжусь тем, что являюсь частью этого приключения. Все знают, насколько амбициозен владелец команды, я благодарен ему за то, что он верит в меня и в наш коллектив. Мысли о будущем захватывают дух!

Я очень счастлив быть здесь и с нетерпением жду возвращения к работе. У этого клуба невероятные болельщики, они поддерживают меня с самого начала. Играть за команду с такими фанатами — привилегия для нас. С нетерпением ждём еврокубковых вечеров на "Сити Граунд", надеемся создать как можно больше воспоминаний для всех, кто причастен к Ноттингем Форест», — приводит слова Уильямса официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне защитник провел за «Ноттингем Форест» 35 матча в рамках АПЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.