Джикия должен стать игроком «Антальяспор» в середине июля

Турецкийдолжен оформить трансфер российского защитникав середине июля, сообщил официальный представитель клуба.

Сейчас на «Антальяспор» наложен запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед некоторыми бывшими игроками.

«Запрет еще не снят, мы ожидаем, что это произойдет 15 июля. Руководство клуба сейчас меняется, поэтому процесс затягивается», — сообщили в «Антальяспоре» ТАСС.

31-летний Джикия заключил контракт с турецким клубом на прошлой неделе, но переход не был официально зарегистрирован из-за запрета со стороны ФИФА, который должен быть снят после выплаты долга.

В минувшем сезоне Джикия выступал в составе «Химок». Он известен по игре за «Спартак» и сборную России (45 матчей, 2 гола).