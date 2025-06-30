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    Джикия должен стать игроком «Антальяспор» в середине июля

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    Турецкий «Антальспор» должен оформить трансфер российского защитника Георгия Джикия в середине июля, сообщил официальный представитель клуба.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Сейчас на «Антальяспор» наложен запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед некоторыми бывшими игроками.

    «Запрет еще не снят, мы ожидаем, что это произойдет 15 июля. Руководство клуба сейчас меняется, поэтому процесс затягивается», — сообщили в «Антальяспоре» ТАСС.

    31-летний Джикия заключил контракт с турецким клубом на прошлой неделе, но переход не был официально зарегистрирован из-за запрета со стороны ФИФА, который должен быть снят после выплаты долга.

    В минувшем сезоне Джикия выступал в составе «Химок». Он известен по игре за «Спартак» и сборную России (45 матчей, 2 гола).

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