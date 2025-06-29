Карпин — о Братском Кубке: Будет интересно проверить себя в матчах с иностранными клубами

Главный тренер московскогопрокомментировал участие своей команды в Братском Кубке.

«Матчи Братского Кубка — подготовительные игры к сезону. В силу различных причин мы играем только с российскими командами, поэтому интересно проверить себя в матчах с иностранными клубами», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Соперниками «Динамо» в Братском Кубке станут ЦСКА, «Партизан» и белградский ОФК. Турнир стартует 30 июня и завершится 5 июля.

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня. 56-летний специалист совмещает работу в московском клубе с должностью главного тренера национальной сборной России.