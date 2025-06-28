Поль Погба стал игроком «Монако»

официально объявил о подписании контракта с французским полузащитником. Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Поль Погба Фото: Официальный сайт «Монако»

Погба присоединился к «Монако» в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Его четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил была сокращена до 18 месяцев, и срок отстранения истек еще в марте 2025 года.

В активе Погба — победа в Лиге Европы, четыре чемпионских титула и два Кубка Италии с «Ювентусом», три Суперкубка страны, а также триумф на чемпионате мира-2018, победа в Лиге наций УЕФА и серебро Евро-2016 в составе сборной Франции.

Последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023 года за туринский клуб.