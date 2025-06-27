Источник: Жиру может вернуться в Лигу 1

Нападающий клубаблизок к возвращению в чемпионат Франции, сообщает Footmercato.

По информации источника, футболист подпишет контракт с «Лиллем». Сообщается, что стороны положительно настроены на сотрудничество и обсуждают детали контракта, который будет рассчитан на один год.

Соглашение чемпиона мира 2018 года с его нынешней командой рассчитано до декабря 2025 года.

В 18 матчах нынешнего клубного сезона Жиру забил три гола и отдал две голевые передачи. В составе «Лос-Анджелеса» Оливье стал обладателем Открытого кубка США в 2024 году.

Жиру не играл в Лиге 1 с 2012 года, когда перешел из «Монпелье» в лондонский «Арсенал».