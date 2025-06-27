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    Быстров: Для меня ни Заболотный, ни Комличенко — не нападающие «Спартака»

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    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров отреагировал на возможный переход форварда Антона Заболотного в «Спартак».

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Московский "Спартак" наусилялся так, что им еще со старыми футболистами расхлебывать надо. Если все трансферы взять, можно такую дрим-тим собрать. А если еще из аренд вернуть...

    Заболотный и Комличенко? Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в "Спартак". Может, они в отпуске перегрелись? Для меня ни Заболотный, ни Комличенко — не нападающие красно-белых», — сказал Быстров «СЭ».

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    В минувшем сезоне Антон Заболотный сыграл 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. В чемпионате России-2024/25 «Спартак» занял 4-е место в РПЛ. Красно-белых возглавляет Деян Станкович.

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