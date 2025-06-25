Лукаку — о переходе Де Брюйне в «Наполи»: Я рад, что Кевин присоединился к нам

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку прокомментировал переход партнера по сборной Бельгии Кевина Де Брюйне в неаполитанский клуб

«Я рад, что Кевин присоединился к нам. Он именно тот, кого не хватало "Наполи", чтобы сделать следующий шаг. Мы только что стали чемпионами и хотим не только защитить титул, но и стать лучше. Мы с ним разговаривали пару раз о "Наполи", когда были в сборной. Он также звонил мне однажды. Я объяснил ему, как все здесь устроено. Рассказал ему, где поискать жильё и тому подобное. Мы с Дрисом Мертенсом приложили все силы, чтобы убедить Кевина сделать правильный выбор.

Футболист "Наполи" получает много любви. Я рад, что Кевин сможет это испытать. Играть в футбол в Италии — это не сравнимо ни с чем. Здесь есть страсть, которую не увидишь нигде. Но есть и обратная сторона… Я играл в клубах, где фанаты приходили на тренировки, когда дела складывались не очень хорошо. Это неприятно, но это заставляет тебя осознать, что ты ежедневно должен выкладываться на все сто», — приводит слова Лукаку Het Laatste Nieuws.

Де Брейне перешел в «Наполи» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.