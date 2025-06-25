Лапорта высказался о планах «Атлетика» заблокировать трансфер Уильямса

Президентпрокомментировал информацию о планахзапросить проверку всех финансовых операций

«Я не понимаю, почему "Атлетик" Бильбао хочет говорить о "Барселоне" с Ла Лигой. Не думаю, что это уместно, но это их проблема», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее была информация, что это может затруднить или даже заблокировать трансфер 22-летнего вингера Нико Уильямса, несмотря на то, что «Барселона» планирует выплатить сумму отступных — 62 миллиона евро.

Контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан ещё на два года, а в минувшем сезоне он забил 11 голов и отдал семь результативных передач.