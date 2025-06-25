Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго стал игроком «Лацио»

Бывший защитникподписал контракт с римским

В прошлом сезоне Жиго выступал за «Лацио» на правах аренды из «Марселя», а теперь клуб активировал опцию обязательного выкупа, прописанную в арендном соглашении — необходимые условия были выполнены, и трансфер стал постоянным.

В сезоне-2024/2025 Жиго провел за «Лацио» 23 матча. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро, а контракт с итальянским клубом рассчитан до 2027 года.

Напомним, с 2018 по 2022 год Самуэль Жиго играл за московский «Спартак», где провёл 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.