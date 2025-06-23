Беллингем: С новым форматом Клубного чемпионата мира я чувствую усталость

Хавбек мадридского «Реала»остался недоволен жаркой погодой и футбольными полями на Клубном чемпионате мира. Турнир проходит в США.

«Да, я чувствую усталость. С новым форматом турнира, можно сказать, мы уже начали новый сезон. Но перед этим мы провели 50 или 60 матчей, а в такую жару это, конечно, даёт о себе знать. Отдавать длинные передачи трудно. Качество полей не лучшее, мяч почти не держится в воздухе и не отскакивает от газона. Для коленей это крайне тяжело.

Надеюсь, кто-нибудь обратит на это внимание к следующему лету. Важно защищать игроков и давать болельщикам зрелище», — приводит слова Беллингема Daily Mail.

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Ранее «Реал» взял верх над «Пачукой» со счетом 3:1. Мадридский клуб набрал 4 очка в двух встречах.