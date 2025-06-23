Мадридскийвстретится с бразильскимв матче 3-го тура клубного чемпионата мира. Команды проведут игру 23 июня на «Роуз Боул» в Пасадене. Начало в 22:00 мск.

«Атлетико» занимает третье место в группе В, уступая ПСЖ по разнице мячей и личным встречам. В этом туре «матрасникам» нужно побеждать, поскольку ПСЖ будет играть с «Сиэтлом», который проиграл в двух минувших турах.

«Ботафого» — не такой уж и простой соперник. Он это доказал в прошлый раз, когда нанес поражение ПСЖ. Таким образом, команде Диего Симеоне предстоит очень сложное противостояние, в котором победа является обязательной опцией.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Котировки букмекеров показывают, что «Атлетико» является фаворитом поединка — 1.64 против 5.60.

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе рассказали, сможет ли «Атлетико» победить.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Ботафого» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.