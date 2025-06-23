«Атлетико» занимает третье место в группе В, уступая ПСЖ по разнице мячей и личным встречам. В этом туре «матрасникам» нужно побеждать, поскольку ПСЖ будет играть с «Сиэтлом», который проиграл в двух минувших турах.
«Ботафого» — не такой уж и простой соперник. Он это доказал в прошлый раз, когда нанес поражение ПСЖ. Таким образом, команде Диего Симеоне предстоит очень сложное противостояние, в котором победа является обязательной опцией.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Котировки букмекеров показывают, что «Атлетико» является фаворитом поединка — 1.64 против 5.60.
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе рассказали, сможет ли «Атлетико» победить.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Ботафого» смотрите на LiveCup.Run.
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