22:00Реал — ПачукаОнлайн
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    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Пачука». Онлайн, прямая трансляция
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    «Реал» — «Пачука»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Реал Мадрид
    В группе H чемпионата мира среди клубов мадридский «Реал» сыграет с мексиканской «Пачукой». Матч назначен на 22 июня 22:00 по мск.

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    В прошлый раз «Реал» довольствовался ничьей. Теперь команде Хаби Алонсо нужно побеждать. В случае успеха «галактикос» может ждать первая строчка. Помимо этого, испанскому специалисту очень бы хотелось добыть первую победу на посту главного тренера королевской команды.

    При этом «Пачука», которая проиграла в первом туре, наверняка не хотела бы сегодня повторить тот же исход. В противном случае команда попрощается с плей-офф. Как бы там ни было, мексиканский клуб является главным андердогом квартета и никто не удивится, если он вылетит после группового этапа.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Реал» за 1.31 фаворит букмекеров. На победу «Пачуки» можно поставить с коэффициентом 9.00.

    • По прогнозу экспертов LiveSport.Ru, «Реал» ждет успех в этом матче.

    • ИИ считает, что команды разойдутся мировой со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Пачука» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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