Ковач: Мы, конечно, показали не лучшую игру, но это было невозможно

Главный тренервысказался о победе над(4:3) в матче Клубного чемпионата мира.

«Я вспотел, как будто только что вышел из сауны. Обеим командам было тяжело, но соперники к этому привыкли. Мы, конечно, показали не лучшую игру, но сегодня это было невозможно. Было слишком много простых ошибок, и все шло не так гладко. Важно то, что мы победили. Остальное не имеет значения», — цитирует Ковача DAZN.

«Боруссия» одержала первую победу на турнире и набрала 4 очка после двух встреч. «Мамелоди» с тремя очками занимает 2-ю строчку в квартете.

В последнем туре подопечные Нико Ковача встретятся против «Ульсана» из Южной Кореи, а «Мамелоди» сыграет против бразильского «Флуминенсе».