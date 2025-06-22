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    Ковач: Мы, конечно, показали не лучшую игру, но это было невозможно

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Боруссия Д
    Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач высказался о победе над «Мамелоди Сандаунз» (4:3) в матче Клубного чемпионата мира.

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «Я вспотел, как будто только что вышел из сауны. Обеим командам было тяжело, но соперники к этому привыкли. Мы, конечно, показали не лучшую игру, но сегодня это было невозможно. Было слишком много простых ошибок, и все шло не так гладко. Важно то, что мы победили. Остальное не имеет значения», — цитирует Ковача DAZN.

    «Боруссия» одержала первую победу на турнире и набрала 4 очка после двух встреч. «Мамелоди» с тремя очками занимает 2-ю строчку в квартете.

    В последнем туре подопечные Нико Ковача встретятся против «Ульсана» из Южной Кореи, а «Мамелоди» сыграет против бразильского «Флуминенсе».

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