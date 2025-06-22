Учредитель «Акрона» озвучил новую цель Дзюбы

Учредитель тольяттинского «Акрона»высказался о результативности. Форвард играет за «Акрон» с 2024 года, за команду он забил десять мячей.

Ранее 36‑летний Дзюба продлил контракт с тольяттинским клубом до конца сезона‑2025/26.

«Артем добавляет не только в футбольном поле, у него много разных качеств, в том числе в раздевалке. Кстати, Дзюба пока еще не лучший бомбардир клуба за время его существования: Понсе за "Акрон" забил 17 мячей. Получается, еще одна цель для Артема есть.

У него есть задача на этот сезон установить еще один рекорд, и он этого не скрывает. Он медийная личность, он лидер раздевалки», — сказал Морозов «Матч ТВ».