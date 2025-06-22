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    Учредитель «Акрона» озвучил новую цель Дзюбы

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    Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов высказался о результативности Артема Дзюбы. Форвард играет за «Акрон» с 2024 года, за команду он забил десять мячей.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Ранее 36‑летний Дзюба продлил контракт с тольяттинским клубом до конца сезона‑2025/26.

    «Артем добавляет не только в футбольном поле, у него много разных качеств, в том числе в раздевалке. Кстати, Дзюба пока еще не лучший бомбардир клуба за время его существования: Понсе за "Акрон" забил 17 мячей. Получается, еще одна цель для Артема есть.

    У него есть задача на этот сезон установить еще один рекорд, и он этого не скрывает. Он медийная личность, он лидер раздевалки», — сказал Морозов «Матч ТВ».

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