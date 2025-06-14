Льорис раздумывает о завершении карьеры

Известный французский голкиперраздумывает над завершением спортивной карьеры.

«Честно говоря, не знаю, буду ли я играть или нет. Я еще не принял решения. Вероятно, этим летом будут переговоры с клубом, но в глубине души у меня нет ответа. Сейчас я чувствую себя хорошо, но я также реалист. Это также жизненный выбор. Сейчас я размышляю», — цитирует L'Equipe Льорис

Сейчас 39-летний вратарь играет в американской МЛС за «Лос-Анджелес». Контракт Льориса с клубом рассчитан до конца 2025 года, но там есть пункт о возможном продлении еще на сезон.