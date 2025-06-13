ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы
    Все новости спорта

    «Гремио» — «Коринтианс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    «Гремио» примет «Коринтианс» в матче 12-го тура бразильской Серии А. Событие состоится 13 июня в 02:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Гремио» замыкает первую 12-ку с 15 очками на счету. Чуть выше идет «Коринтианс». Обе команды набирали очки в последних турах. Ни одна не хочет уступать, чтобы продолжить серию.

    В последней очной встрече гости были сильнее. Они выиграли 3:0. Таким образом, они продлили беспроигрышную серию, которая длится с 2018 года.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Гремио» — фаворит букмекеров за 2.31, тогда как на победу «Коринтианса» котировка составляет 3.50.

    • Эксперты LiveSport.Ru высоко оценивают шансы «Гремио» на успех в этом матче.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Гремио» — «Коринтианс» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флорида» увеличит отрыв в финальной серии?
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Английская молодёжка начнет без раскачки
  • Чехия U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Молодые голландцы уверенно расправятся с финнами
  • Финляндия U21 — Нидерланды U21. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Индиана — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рузе — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кочаретто — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чжэн — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Лаял
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Юань — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Боржеш — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры