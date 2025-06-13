«Гремио» замыкает первую 12-ку с 15 очками на счету. Чуть выше идет «Коринтианс». Обе команды набирали очки в последних турах. Ни одна не хочет уступать, чтобы продолжить серию.
В последней очной встрече гости были сильнее. Они выиграли 3:0. Таким образом, они продлили беспроигрышную серию, которая длится с 2018 года.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Гремио» — фаворит букмекеров за 2.31, тогда как на победу «Коринтианса» котировка составляет 3.50.
- Эксперты LiveSport.Ru высоко оценивают шансы «Гремио» на успех в этом матче.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Гремио» — «Коринтианс» смотрите на LiveCup.Run.
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