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    Гости навяжут борьбу «Гремио»?!

    Гремио — Коринтианс: 2.40 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата Бразилии

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Коринтианс»
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    Мемфис Депай — нападающий «Коринтианса»
    «Гремио» примет «Коринтианс» в рамках 12-го тура чемпионата Бразилии. Поединок пройдет 13 июня и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Коринтианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июня 2025 года

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 02:00 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Гремио»

    Турнирное положение: Команда занимает 12-е место в таблице чемпионата Бразилии с 15-ю очками в активе после 11-и туров. «Гремио» отстает от топ-5 в лиге на 3 балла.

    На своем поле команда выступает чуть лучше, нежели в гостях. По этому показателю «Гремио» занимает 10-е место в лиге, набрав 11 очков из 18-и возможных.

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Бразилии команда обыграла «Жувентуде» со счетом 2:0 , забив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Гремио» одолел «Спортиво Лукеньо» (1:0) в Южноамериканском кубке.

    Команда не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Гремио» также обыграл «Баия» (1:0) в чемпионате Бразилии и сыграл вничью с ЦСА (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Густаво Куэльяр, Эденилсон, Игор, Жоау Лукас, Жоау Педру, Мигель Монсальве и Родриго Элу (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Гремио» провалил старт сезона, а сейчас пытается вернуть утерянные позиции в лиге. Команда опережает 13-ю строчку лишь на 3 балла. Именно эта позиция не позволит «Гремио» пробиться на Южноамериканский кубок.

    В рукаве у команды есть нападающий Мартин Брэйтуэйт, который может решить исход матча. Этот форвард уже забил 3 гола и сделал голевую передачу за 9 матчей чемпионата.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: Эта команда располагается на 11-й позиции в лиге, набрав 15 очков за 11 туров. «Коринтианс» имеет такое же количество баллов, сколько и «Гремио».

    У команды далеко не самые лучшие результаты в гостевых встречах, набрав всего 2 очка из 15-и возможных. «Коринтианс» занимает по этому показателю лишь 17-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Бразилии команда сыграла вничью с «Виторией» (0:0), а до этого уступила «Атлетико Хуракан» (0:1) в Южноамериканском кубке.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Коринтианс» проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот отрезок команда одолела «Новоризонтиньо» (1:0) и «Сантос» (1:0).

    Не сыграют: Юри Алберто и Густаво Энрике (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Коринтианс» довольно часть набирает очки в чемпионате в последнее время. Команда отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6) на 3 пункта.

    У «Коринтианса» зажигает Мемфис Депай. Все идет к тому, что форвард проведет в бразильском клубе свой лучший сезон, нападающий уже забил 3 гола и сделал столько же голевых передач за 8 встреч в сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Гремио» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • «Коринтианс», напротив, не смог победить ни в одном из 3-х последних матчей во всех турнирах

    • В последних 5-и очных встречах «Коринтианс» ни разу не проиграл «Гремио»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гремио» — 2.40, победа «Коринтианса» — 3.30, ничья — за 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.58 сооветственно.

    Прогноз: «Гремио» отлично выступает на своем поле, у команды есть все шансы победить.

    Ставка: Победа «Гремио» за 2.40.

    Прогноз: Матч получится низовым, команды не смогут забить много голов.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гремио — Коринтианс?

    Матч Гремио — Коринтианс состоится 13 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гремио — Коринтианс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Гремио»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гремио — Коринтианс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Гремио».» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гремио — Коринтианс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гремио — Коринтианс?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гремио» — 2.40, победа «Коринтианса» — 3.30, ничья — за 3.05.

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