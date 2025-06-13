Гремио — Коринтианс: 2.40 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата Бразилии

«Гремио» примет «Коринтианс» в рамках 12-го тура чемпионата Бразилии. Поединок пройдет 13 июня и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Коринтианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гремио»

Турнирное положение: Команда занимает 12-е место в таблице чемпионата Бразилии с 15-ю очками в активе после 11-и туров. «Гремио» отстает от топ-5 в лиге на 3 балла.

На своем поле команда выступает чуть лучше, нежели в гостях. По этому показателю «Гремио» занимает 10-е место в лиге, набрав 11 очков из 18-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Бразилии команда обыграла «Жувентуде» со счетом 2:0 , забив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Гремио» одолел «Спортиво Лукеньо» (1:0) в Южноамериканском кубке.

Команда не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Гремио» также обыграл «Баия» (1:0) в чемпионате Бразилии и сыграл вничью с ЦСА (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Густаво Куэльяр, Эденилсон, Игор, Жоау Лукас, Жоау Педру, Мигель Монсальве и Родриго Элу (у всех — травмы).

Состояние команды: «Гремио» провалил старт сезона, а сейчас пытается вернуть утерянные позиции в лиге. Команда опережает 13-ю строчку лишь на 3 балла. Именно эта позиция не позволит «Гремио» пробиться на Южноамериканский кубок.

В рукаве у команды есть нападающий Мартин Брэйтуэйт, который может решить исход матча. Этот форвард уже забил 3 гола и сделал голевую передачу за 9 матчей чемпионата.

«Коринтианс»

Турнирное положение: Эта команда располагается на 11-й позиции в лиге, набрав 15 очков за 11 туров. «Коринтианс» имеет такое же количество баллов, сколько и «Гремио».

У команды далеко не самые лучшие результаты в гостевых встречах, набрав всего 2 очка из 15-и возможных. «Коринтианс» занимает по этому показателю лишь 17-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Бразилии команда сыграла вничью с «Виторией» (0:0), а до этого уступила «Атлетико Хуракан» (0:1) в Южноамериканском кубке.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Коринтианс» проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот отрезок команда одолела «Новоризонтиньо» (1:0) и «Сантос» (1:0).

Не сыграют: Юри Алберто и Густаво Энрике (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Коринтианс» довольно часть набирает очки в чемпионате в последнее время. Команда отстает от зоны Кубка Либертадорес (топ-6) на 3 пункта.

У «Коринтианса» зажигает Мемфис Депай. Все идет к тому, что форвард проведет в бразильском клубе свой лучший сезон, нападающий уже забил 3 гола и сделал столько же голевых передач за 8 встреч в сезоне.

Статистика для ставок

«Гремио» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

«Коринтианс», напротив, не смог победить ни в одном из 3-х последних матчей во всех турнирах

В последних 5-и очных встречах «Коринтианс» ни разу не проиграл «Гремио»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гремио» — 2.40, победа «Коринтианса» — 3.30, ничья — за 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.58 сооветственно.

Прогноз: «Гремио» отлично выступает на своем поле, у команды есть все шансы победить.

Ставка: Победа «Гремио» за 2.40.

Прогноз: Матч получится низовым, команды не смогут забить много голов.

Ставка: Тотал 2 меньше за 2.00.