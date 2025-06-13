«ПСЖ» не намерен продавать Баркола, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Баварии»

считает 22-летнего нападающегонеприкосновенным активом, сообщает французский портал Footmercato.

По данным источника, парижский клуб отказался рассматривать какие-либо предложения по игроку, даже учитывая его сокращённое игровое время после зимнего прихода Хвичи Кварацхелии, который занял одну из позиций в атакующем звене.

Сам Баркола также выразил желание остаться в составе «ПСЖ», где он продолжит борьбу за место в основе. В нынешнем сезоне нападающий провел 59 матчей, забив 21 мяч и сделав 19 голевых передач.

Действующий контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.