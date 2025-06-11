Источник: Перишич хочет перейти в «Барселону»

Ханс-Дитер Флик и Иван Перишич во время совместной работы в «Баварии» Фото: globallookpress.com
По информации источника источника главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик также хотел бы видеть игрока в своей команде, они уже обсуждали возможный переход. Ранее специалист и игрок вместе работали в мюнхенской «Баварии».
Хорват решил взять паузу в переговорах со действующими чемпионами Нидерландов, чтобы понять, как будет предпринимать «Барселона» по отношению к его кандидатуре.
Вице-чемпион мира в прошедшем сезоне провел 39 встреч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.