Сборныевстретятся в 23:00 по мск на «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто, чтобы выяснить сильнейшего в рамках очного поединка отборочного цикла чемпионата мира.

Чтобы не отставать от Венесуэлы в борьбе за спасительное седьмое место, Боливия должна сегодня побеждать. Однако она уже давно не знает вкуса победы — шесть туров подряд команда не может набрать полноценные 3 очка.

Чили — последняя команда в таблице. Ее шансы на проход в основной турнир остаются заоблачными. Однако если сегодня гости смогут одержать победу, то сохранят шансы на успех.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: Боливия — фаворит за 1.64, на победу Чили можно поставить с коэффициентом 5.55.

LiveSport: эксперты сайта прогнозируют, что Чили сможет разжиться очками в этом матче.

ИИ предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Боливия — Чили смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.