Чтобы не отставать от Венесуэлы в борьбе за спасительное седьмое место, Боливия должна сегодня побеждать. Однако она уже давно не знает вкуса победы — шесть туров подряд команда не может набрать полноценные 3 очка.
Чили — последняя команда в таблице. Ее шансы на проход в основной турнир остаются заоблачными. Однако если сегодня гости смогут одержать победу, то сохранят шансы на успех.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: Боливия — фаворит за 1.64, на победу Чили можно поставить с коэффициентом 5.55.
- LiveSport: эксперты сайта прогнозируют, что Чили сможет разжиться очками в этом матче.
- ИИ предсказал командам нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Боливия — Чили смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.