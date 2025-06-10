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    Боливия — Чили: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Боливии Сборная Чили
    Сборные Боливии и Чили встретятся в 23:00 по мск на «Эстадио Мунисипаль» в Эль-Альто, чтобы выяснить сильнейшего в рамках очного поединка отборочного цикла чемпионата мира.

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    Чтобы не отставать от Венесуэлы в борьбе за спасительное седьмое место, Боливия должна сегодня побеждать. Однако она уже давно не знает вкуса победы — шесть туров подряд команда не может набрать полноценные 3 очка.

    Чили — последняя команда в таблице. Ее шансы на проход в основной турнир остаются заоблачными. Однако если сегодня гости смогут одержать победу, то сохранят шансы на успех.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: Боливия — фаворит за 1.64, на победу Чили можно поставить с коэффициентом 5.55.

    • LiveSport: эксперты сайта прогнозируют, что Чили сможет разжиться очками в этом матче.

    • ИИ предсказал командам нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Боливия — Чили смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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