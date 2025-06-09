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    Максим Самородов празднует голКазахстан — Северная Македония. Онлайн, прямая трансляция
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    Казахстан — Северная Македония: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Македонии Сборная Казахстана
    Сборная Казахстана примет Северную Македонию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026. Начало игры в 17:00 мск.

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    Для Казахстана сегодня важный матч. Команда в случае победы поднимется на второе место. Это будет третий матч казахов в текущем отборе.

    Македонцы — серьезный соперник. Гости смогли добиться ничьи в матчах с фаворитами группы J — командами Бельгии и Уэльса. За три сыгранных встречи у Македонии ни одного поражения.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров составляют 4.00 и 2.08 соответственно.

    • Эксперты LiveSport также считают, что Северная Македония является фаворитом встречи. Прогноз можно почитать здесь.

    • Прогноз ИИ: Северная Македония победит 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Казахстан — Северная Македония смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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