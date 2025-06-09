Для Казахстана сегодня важный матч. Команда в случае победы поднимется на второе место. Это будет третий матч казахов в текущем отборе.
Македонцы — серьезный соперник. Гости смогли добиться ничьи в матчах с фаворитами группы J — командами Бельгии и Уэльса. За три сыгранных встречи у Македонии ни одного поражения.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров составляют 4.00 и 2.08 соответственно.
- Эксперты LiveSport также считают, что Северная Македония является фаворитом встречи. Прогноз можно почитать здесь.
- Прогноз ИИ: Северная Македония победит 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Казахстан — Северная Македония смотрите на LiveCup.Run.
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