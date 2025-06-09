Казахстан — Северная Македония: прогноз (к. 2.15) и ставка на ЧМ-2026 9 июня 2025 года

Казахстан
Северная Македония
Казахстан
Турнирное положение: По итогам двух сыгранных поединков отборочного цикла Казахстан набрал три очка и занимает третью позицию в группе.
Команда на четыре балла отстает от лидера квинтета Уэльса и на два пункта от нынешнего соперника, а также на два очка опережает Бельгию, которая идёт четвертой.
Казахстан — Северная Македония: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле проиграла Беларуси (1:4).
Перед этим коллектив в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира набрала три очка, когда на выезде одержала победу над Лихтенштейном (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, Казахстан потерпел три поражения при двух победах.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Северная Македония
Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Северная Македония набрала пять очков и занимает вторую позицию в группе.
Команда на два пункта отстаёт от лидера группы Уэльса, а также на два балла опережает своего нынешнего соперника, который занимает третье место.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах сыграла вничью с Бельгией (1:1).
Перед этим во втором туре квалификации на мундиаль коллектив также на своем поле набрал только один балл, когда разошёлся мировой с Уэльсом (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Северная Македония ни разу не проиграла при шести победах и трех ничьих.
Такая форма говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес над соперником в классе.
Боян Миовски — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Казахстана забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей Северной Македонии забивали обе команды
- в шести из восьми последних матчей Северная Македония победила.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.25, успех Казахстана — в 3.80.
ТБ 2.5 считается менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.
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Прогноз: в шести из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их трёх последних выездных поединках.
При этом в пяти из восьми последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: Северная Македония победит за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей Казахстана.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35