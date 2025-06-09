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    Обойдет ли Казахстан Северную Македонию?

    Казахстан — Северная Македония: прогноз (к. 2.15) и ставка на ЧМ-2026 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Северная Македония
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    Элиф Элмас
    9 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Казахстан и Северная Македония. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Северная Македония, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 09 Июня 2025 года

    Казахстан

  • Астана
    •  Казахстан 17:00 Северная Македония

    Северная Македония

  • Скопье
    •

    Казахстан

    Турнирное положение: По итогам двух сыгранных поединков отборочного цикла Казахстан набрал три очка и занимает третью позицию в группе.

    Команда на четыре балла отстает от лидера квинтета Уэльса и на два пункта от нынешнего соперника, а также на два очка опережает Бельгию, которая идёт четвертой.

    Казахстан — Северная Македония: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле проиграла Беларуси (1:4).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира набрала три очка, когда на выезде одержала победу над Лихтенштейном (2:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, Казахстан потерпел три поражения при двух победах.

    Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Северная Македония

    Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Северная Македония набрала пять очков и занимает вторую позицию в группе.

    Команда на два пункта отстаёт от лидера группы Уэльса, а также на два балла опережает своего нынешнего соперника, который занимает третье место.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах сыграла вничью с Бельгией (1:1).

    Перед этим во втором туре квалификации на мундиаль коллектив также на своем поле набрал только один балл, когда разошёлся мировой с Уэльсом (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Северная Македония ни разу не проиграла при шести победах и трех ничьих.

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    Такая форма говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес над соперником в классе.

    Боян Миовски — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Казахстана забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей Северной Македонии забивали обе команды

    • в шести из восьми последних матчей Северная Македония победила.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.25, успех Казахстана — в 3.80.

    ТБ 2.5 считается менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их трёх последних выездных поединках.

    При этом в пяти из восьми последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: Северная Македония победит за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей Казахстана.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Казахстан — Северная Македония?

    Матч Казахстан — Северная Македония состоится 09 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Казахстан — Северная Македония?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Северная Македония победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Казахстан — Северная Македония?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Северная Македония победит» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан — Северная Македония?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Казахстан — Северная Македония?

    Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.25, успех Казахстана — в 3.80.

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