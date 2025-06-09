Казахстан — Северная Македония: прогноз (к. 2.15) и ставка на ЧМ-2026 9 июня 2025 года

9 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Казахстан и Северная Македония. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Казахстан — Северная Македония, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Казахстан

Турнирное положение: По итогам двух сыгранных поединков отборочного цикла Казахстан набрал три очка и занимает третью позицию в группе.

Команда на четыре балла отстает от лидера квинтета Уэльса и на два пункта от нынешнего соперника, а также на два очка опережает Бельгию, которая идёт четвертой.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле проиграла Беларуси (1:4).

Перед этим коллектив в рамках второго тура квалификации на чемпионат мира набрала три очка, когда на выезде одержала победу над Лихтенштейном (2:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, Казахстан потерпел три поражения при двух победах.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Северная Македония

Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Северная Македония набрала пять очков и занимает вторую позицию в группе.

Команда на два пункта отстаёт от лидера группы Уэльса, а также на два балла опережает своего нынешнего соперника, который занимает третье место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах сыграла вничью с Бельгией (1:1).

Перед этим во втором туре квалификации на мундиаль коллектив также на своем поле набрал только один балл, когда разошёлся мировой с Уэльсом (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Северная Македония ни разу не проиграла при шести победах и трех ничьих.

Такая форма говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес над соперником в классе.

Боян Миовски — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Казахстана забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей Северной Македонии забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей Северная Македония победила.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.25, успех Казахстана — в 3.80.

ТБ 2.5 считается менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их трёх последних выездных поединках.

При этом в пяти из восьми последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: Северная Македония победит за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей Казахстана.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35