Эстония может догнать Израиль в борьбе за второе место, но для этого нужно побеждать сложного соперника, который на данный момент является лидером таблицы.
Норвегия выиграла 3 матча подряд. В прошлый раз она разгромила Италию, чем доказала свое полное превосходство. Норвежцы не упустят возможность уйти в полный отрыв от своих оппонентов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у хозяев нет шансов — 1.01 на Норвегию и 23.0 на Эстонию.
- Эксперты LiveSport рассчитывают на голевой поединок и ставят на высокий тотал.
- ИИ предсказал победу Эстонии со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Эстония — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.
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