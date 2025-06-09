9 июня в Таллинне сборнаяпримет сборнуюв матче квалификационного раунда чемпионата мира. Начало игры в 21:45 мск.

Эстония может догнать Израиль в борьбе за второе место, но для этого нужно побеждать сложного соперника, который на данный момент является лидером таблицы.

Норвегия выиграла 3 матча подряд. В прошлый раз она разгромила Италию, чем доказала свое полное превосходство. Норвежцы не упустят возможность уйти в полный отрыв от своих оппонентов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у хозяев нет шансов — 1.01 на Норвегию и 23.0 на Эстонию.

Эксперты LiveSport рассчитывают на голевой поединок и ставят на высокий тотал.

ИИ предсказал победу Эстонии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Эстония — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.

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