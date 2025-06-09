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    Эстония — Норвегия. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 9 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Эстонии Прогнозы на Сборная Норвегии
    Прогноз и ставки на Эстония — Норвегия
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    Эрлинг Холанн
    9 июня в 4-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Эстония и Норвегия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Эстония — Норвегия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I 09 Июня 2025 года

    Эстония

  • Таллинн
    •  Эстония 21:45 Норвегия

    Норвегия

  • Осло
    •

    Эстония

    Турнирное положение: Эстонцы в текущем отборе не преуспевают. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Эстония набрали всего очка в трех стартовых турах. А вот атака команды относительно эффективна: 5 забитых мячей.

    Эстония — Норвегия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Эстонцы были биты Израилем (1:3).

    При этом чуть ранее Эстония нанесла поражение Молдавии (3:2). А вот еще один поединок с Израилем принес разочарование (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Эстония добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Эстонцы на данном этапе выглядят бледновато. Команда в среднем пропускает 2 мяча за матч.

    При всем при этом Эстония традиционно сложно противостоит норвежцам. Из трех очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Прибалтийцы постараются сдержать мощную атакующую линию соперника.

    Норвегия

    Турнирное положение: Норвежцы мечтают выйти неа чемпионат мира. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Норвегия набрала 9 очков в трех поединках отбора. Да и состав у команды по именам выглядит весьма симпатично.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела феерически. Норвежцы уверенно расправились с Италией (3:0).

    До того команда переиграла сборную Израиля (4:2). А еще чуть раньше она учинила форменный разгром Молдавии (5:0).

    Вообще же, Норвегия в 5 своих последних матчах добыла 5 побед. Забила в них команда 21 мяч при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Норвежцы привычно шикарно атакуют. Команда отличилась 12 результативными ударами в 3 турах отбора.

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    При этом Норвегия весьма прилично выглядит в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает реже гола за матч.

    Скандинавы намерены продлить свой пятиматчевый победный сериал. Да и оппонентов уровня Эстонии команда обязана разбирать на запчасти.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Норвежцы постараются закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • Норвегия победила в 5 последних матчах

    • Эстонцы в среднем пропускают 2 гола за матч

    • Эстония уже 20 лет пропускала от норвежцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Эстонцы вполне способны прибавить в плане реализации, и наверняка найдут свой шанс у ворот скандинавов.

    Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, да и Холанн с Сорлотом уж точно будут максимально активны.

    Ставка: Обе забьют за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эстония — Норвегия?

    Матч Эстония — Норвегия состоится 09 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эстония — Норвегия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эстония — Норвегия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония — Норвегия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эстония — Норвегия?

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 21.00.

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    Эстония — Норвегия: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 09.06.202521:45. Ставим на голевой бартер!
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