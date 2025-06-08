ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья КухарчукИлья Кухарчук: Раньше ветераны в командах говорили — «кто не пьёт, тот не играет»
    Все новости спорта

    Тухель недоволен итогом матча с Андоррой

    Футбол ЧМ-2026 УЕФА Сборная Андорры Сборная Англии Футбол Англии
    Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче отборочного раунда ЧМ-2026 над командой Андорры (1:0).

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Мы отыграли 25 хороших минут, в которых у меня было ощущение, что своевременность была правильной, темперамент был правильным, концентрация, сосредоточенность и отношение игроков было правильным. В конце концов, это было совершенно не нормально, потому что мы потеряли концентрацию и потеряли ту срочность, которая необходима в отборочном турнире.

    Мы требовали большей дисциплины в позиционной игре, большей своевременности в передачах, лучшего качества в принятии решений и вернуться к исходной точке, и делать мелочи правильно по всей площади поля. Затем мы забили гол, и у нас были еще шансы. Опять же, мы упустили это и позволили этому закончиться на уровне, который, конечно, делает нас недовольными», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

    Англия занимает 1-е место в своей отборочной группе, набрав 9 очков после трех сыгранных встреч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у Нидерландов проблемы в Финляндии?
  • Финляндия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сколько Англия забьет Андорре?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Соболенко обыграет Гауфф и станет чемпионкой Ролан Гаррос?
  • Соболенко — Гауфф. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Саснович — Гарленд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бондарь — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Расинг — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры