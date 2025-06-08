Жоау Феликс хочет вернуться в родной клуб

Форвард лондонского «Челси»определился со своим новым клубом.

24-летний португалец твердо намерен покинуть «синих» в летнее трансферное окно и вернуться в родную «Бенфику», сообщает A Bola.

Жоау Феликс является воспитанником лиссабонцев и выступал там с 2016 по 2019 год до перехода в мадридский «Атлетико».

«Челси» не нуждается в услугах Феликса и готов его отпустить в любой клуб в случае нормального предложения.

В прошлом сезоне форвард играл за «Челси» и «Милан», всего сыграл 41 матч, забил в них 10 мячей и сделал 3 ассиста. Сейчас на Transfermarkt его цена равна 25 млн евро.