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    Жоау Феликс хочет вернуться в родной клуб

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    Форвард лондонского «Челси» Жоау Феликс определился со своим новым клубом.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    24-летний португалец твердо намерен покинуть «синих» в летнее трансферное окно и вернуться в родную «Бенфику», сообщает A Bola.

    Жоау Феликс является воспитанником лиссабонцев и выступал там с 2016 по 2019 год до перехода в мадридский «Атлетико».

    «Челси» не нуждается в услугах Феликса и готов его отпустить в любой клуб в случае нормального предложения.

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    • В прошлом сезоне форвард играл за «Челси» и «Милан», всего сыграл 41 матч, забил в них 10 мячей и сделал 3 ассиста. Сейчас на Transfermarkt его цена равна 25 млн евро.

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