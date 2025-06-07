7 июнявстретятся в очном поединке отборочного цикла чемпионата мира, который состоится 7 июня в 19:00 по мск.

Латыши смело выступили в прошлом туре, когда добыли ничью в игре с финнами. В случае победы они могут вплотную приблизиться ко второй строчке, так что гости сегодня точно будут пытаться выиграть.

Из четырех очных встреч Мальта выиграла только одну. В этой паре доминирует Литва. Смогут ли хозяева, которые проиграли в двух стартовых турах, наконец-то прервать неудачную полосу? На все вопросы ответит предстоящий поединок.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Фаворитом букмекеров является Мальта — 2.90 и 3.04 соответственно.

Эксперты LiveSport сделали ставку на результативный футбол.

ИИ также рассчитывает на крупный счет и поставил на ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мальта — Литва смотрите на LiveCup.Run.

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