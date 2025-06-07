ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья КухарчукИлья Кухарчук: Раньше ветераны в командах говорили — «кто не пьёт, тот не играет»
  • 12:53
    • АЕК предложил Николичу зарплату 2 млн евро в год
    Все новости спорта

    Мальта — Литва: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Мальты Сборная Литвы
    7 июня Мальта и Литва встретятся в очном поединке отборочного цикла чемпионата мира, который состоится 7 июня в 19:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Латыши смело выступили в прошлом туре, когда добыли ничью в игре с финнами. В случае победы они могут вплотную приблизиться ко второй строчке, так что гости сегодня точно будут пытаться выиграть.

    Из четырех очных встреч Мальта выиграла только одну. В этой паре доминирует Литва. Смогут ли хозяева, которые проиграли в двух стартовых турах, наконец-то прервать неудачную полосу? На все вопросы ответит предстоящий поединок.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Фаворитом букмекеров является Мальта — 2.90 и 3.04 соответственно.

    • Эксперты LiveSport сделали ставку на результативный футбол.

    • ИИ также рассчитывает на крупный счет и поставил на ничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Мальта — Литва смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у Нидерландов проблемы в Финляндии?
  • Финляндия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сколько Англия забьет Андорре?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Балканская стычка получится нервной
  • Албания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Расинг — Мирандес
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ДР Конго — Мадагаскар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Узбекистан (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры