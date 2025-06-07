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    Команды сыграют результативно?

    Мальта — Литва: прогноз (к. 2.70) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мальта — Литва
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    Сборная Литвы
    7 июня в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Мальта и Литва. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мальта — Литва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G 07 Июня 2025 года

    Мальта

  • Валлетта
    •  Мальта 19:00 Литва

    Литва

  • Вильнюс
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    Мальта

    Турнирное положение: Мальта провалила старт квалификации ЧМ-2026. Команда идет на последнем месте в группе. У Мальты ни одного набранного очка.

    Последние матчи: В марте Мальта провела два матча. Обе встречи закончились поражениями.

    Мальта — Литва: коэффициенты букмекеров

    21 марта Мальта дома уступила Финляндии со счетом 0:1. Затем в гостях было поражение от сборной Польши (0:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: Мальта катастрофически начала отборочный цикл. Команда не только не набрала ни одного очка, но и не забила ни одного гола.

    Возможно, в предстоящей домашней встрече ситуацию удастся исправить. Болельщики рассчитывают, что Мальта наконец-то сможет добиться положительного результата.

    Последний раз Мальта выигрывала на своем поле 14 ноября 2024 года. В товарищеском матче команда победила Лихтенштейн со счетом 2:0.

    Литва

    Турнирное положение: Литва идет на 3-м месте в группе. В активе команды одно набранное очко.

    В двух встречах квалификации ЧМ-2026 Литва забила два гола и пропустила три мяча.

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    Последние матчи: Литовцы неудачно отбор к ЧМ-2026. Команда в гостях уступила Польше со счетом 0:1.

    24 марта литовцам удалось добиться положительного результата. На своем поле Литва разошлась миром с Финляндией (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: С 6 сентября 2024 года по 21 марта 2025 года Литва проиграла семь матчей подряд. Ужасную серию удалось прервать 24 марта в поединке с Финляндией.

    Литовцы плохо играют в гостях. Последние четыре выездные встречи закончились поражениями.

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    В предстоящем матче букмекеры дают равные коэффициенты на победу. Выиграть может как одна, так и другая команда.

    Последний раз сборные встречались в октябре 2017 года. Тогда Мальта и Литва сыграли вничью 1:1. Будет ли определен победитель на этот раз?

    Статистика для ставок

    • Мальта в двух матчах отбора на ЧМ-2026 не набрала очков и не забила ни одного гола

    • В активе Литвы одно очко по итогам двух встреч

    • В октябре 2017 года Мальта и Литва сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мальта — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 2.65, успех Литвы — в 2.95.

    ТМ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2.5 — 1.40 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: Мальте по силам добиться положительного результата. Победить будет непросто, но сыграть вничью хозяева вполне способны.

    Ставка: ничья за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды проявят себя в атаке и за 90 минут в сумме забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мальта — Литва?

    Матч Мальта — Литва состоится 07 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мальта — Литва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мальта — Литва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мальта — Литва?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мальта — Литва?

    Коэффициенты букмекеров: Мальта — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 2.65, успех Литвы — в 2.95.

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