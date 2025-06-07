Мальта — Литва: прогноз (к. 2.70) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 7 июня 2025 года

7 июня в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Мальта и Литва. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мальта — Литва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мальта

Турнирное положение: Мальта провалила старт квалификации ЧМ-2026. Команда идет на последнем месте в группе. У Мальты ни одного набранного очка.

Последние матчи: В марте Мальта провела два матча. Обе встречи закончились поражениями.

21 марта Мальта дома уступила Финляндии со счетом 0:1. Затем в гостях было поражение от сборной Польши (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Мальта катастрофически начала отборочный цикл. Команда не только не набрала ни одного очка, но и не забила ни одного гола.

Возможно, в предстоящей домашней встрече ситуацию удастся исправить. Болельщики рассчитывают, что Мальта наконец-то сможет добиться положительного результата.

Последний раз Мальта выигрывала на своем поле 14 ноября 2024 года. В товарищеском матче команда победила Лихтенштейн со счетом 2:0.

Литва

Турнирное положение: Литва идет на 3-м месте в группе. В активе команды одно набранное очко.

В двух встречах квалификации ЧМ-2026 Литва забила два гола и пропустила три мяча.

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Последние матчи: Литовцы неудачно отбор к ЧМ-2026. Команда в гостях уступила Польше со счетом 0:1.

24 марта литовцам удалось добиться положительного результата. На своем поле Литва разошлась миром с Финляндией (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: С 6 сентября 2024 года по 21 марта 2025 года Литва проиграла семь матчей подряд. Ужасную серию удалось прервать 24 марта в поединке с Финляндией.

Литовцы плохо играют в гостях. Последние четыре выездные встречи закончились поражениями.

В предстоящем матче букмекеры дают равные коэффициенты на победу. Выиграть может как одна, так и другая команда.

Последний раз сборные встречались в октябре 2017 года. Тогда Мальта и Литва сыграли вничью 1:1. Будет ли определен победитель на этот раз?

Статистика для ставок

Мальта в двух матчах отбора на ЧМ-2026 не набрала очков и не забила ни одного гола

В активе Литвы одно очко по итогам двух встреч

В октябре 2017 года Мальта и Литва сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мальта — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.60. Ничья — в 2.65, успех Литвы — в 2.95.

ТМ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2.5 — 1.40 и 2.70 соответственно.

Прогноз: Мальте по силам добиться положительного результата. Победить будет непросто, но сыграть вничью хозяева вполне способны.

Ставка: ничья за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды проявят себя в атаке и за 90 минут в сумме забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.70