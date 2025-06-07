21:45Финляндия — НидерландыОнлайн
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    Дания — Северная Ирландия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Дании Сборная Северной Ирландии
    Дания примет Северную Ирландию в рамках товарищеского спарринга, который состоится 7 июня в Копенгагене. Начало в 20:00.

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    Дания хорошо играет дома. За последние 5 игр «Алая гвардия» потерпела тут только одну неудачу, уступив Испании. В последний раз у датчан в гостях была Португалия, проигравшая 0:1.

    Ирландцы с такого калибра соперниками буксуют. Они проиграли шведам и с трудом добились ничьи со Швейцарией. Тем не менее им не занимать одного — умения бороться за результат. Так что Дании придется попотеть, чтобы одержать победу. Тем более что в прошлый раз Северная Ирландия выиграла 2:0. Хозяева захотят взять реванш.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 1.53 на Данию, 7.00 на Северную Ирландию, 3.90 на ничью.

    • Эксперты LiveSport полагают, что ирландцы навяжут датчанам борьбу и могут даже побороться за ничью. Ставки можно посмотреть в их прогнозе.

    • ИИ предсказал победу Северной Ирландии с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Дания — Северная Ирландия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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