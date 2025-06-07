Дания хорошо играет дома. За последние 5 игр «Алая гвардия» потерпела тут только одну неудачу, уступив Испании. В последний раз у датчан в гостях была Португалия, проигравшая 0:1.
Ирландцы с такого калибра соперниками буксуют. Они проиграли шведам и с трудом добились ничьи со Швейцарией. Тем не менее им не занимать одного — умения бороться за результат. Так что Дании придется попотеть, чтобы одержать победу. Тем более что в прошлый раз Северная Ирландия выиграла 2:0. Хозяева захотят взять реванш.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.53 на Данию, 7.00 на Северную Ирландию, 3.90 на ничью.
- Эксперты LiveSport полагают, что ирландцы навяжут датчанам борьбу и могут даже побороться за ничью. Ставки можно посмотреть в их прогнозе.
- ИИ предсказал победу Северной Ирландии с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Дания — Северная Ирландия смотрите на LiveCup.Run.
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