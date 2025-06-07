Дания — Северная Ирландия: прогноз (к. 2.05) и ставка на товарищеский матч 7 июня 2025 года

7 июня в контрольном поединке по футболу сыграют Дания и Северная Ирландия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Северная Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дания

Турнирное положение: Дания пока не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому еще только готовится к началу этой борьбы.

Команда пробилась в четвертьфинал Лиги наций, где прошедшей весной встретилась с Португалией, после поражения от которой и прекратила борьбу в турнире.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках четвертьфинала Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Португалии (2:5).

Перед этим в первой игре данной же стадии турнира коллектив добился успеха, когда теперь уже в домашних стенах переиграл соперника со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Дания выиграла лишь раз при четырех ничьих и трех поражениях.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Густав Исаксен и Кристиан Эриксен стали лучшими бомбардирами команды в Лиге наций.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия по итогам минувшего розыгрыша Лиги наций в третьем дивизионе выиграла группу и повысилась в классе.

Команда в данном раунде набрала 11 очков благодаря трем победам и двум ничьим и опередила в своем квартете Болгарию, Беларусь и Люксембург.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Швеции (1:5).

Перед этим в еще одном контрольном поединке коллектив теперь уже в домашних стенах разошёлся мировой со Швейцарией с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Северная Ирландия выиграла лишь раз при трех ничьих и двух победах.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Айзек Прайс стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в девяти из 12-ти последних матчей Дании забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Северной Ирландии забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Северная Ирландия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья — в 5.10, успех Северной Ирландии — в 10.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в девяти из 12-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: Северная Ирландия не проиграет за 3.37