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    Остановит ли Северная Ирландия Данию?

    Дания — Северная Ирландия: прогноз (к. 2.05) и ставка на товарищеский матч 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Северная Ирландия
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    Кристиан Эриксен
    7 июня в контрольном поединке по футболу сыграют Дания и Северная Ирландия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Северная Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2025 года

    Дания

  • Копенгаген
    •  Дания 20:00 Северная Ирландия

    Северная Ирландия

  • Лига наций УЕФА. C3
    •

    Дания

    Турнирное положение: Дания пока не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому еще только готовится к началу этой борьбы.

    Команда пробилась в четвертьфинал Лиги наций, где прошедшей весной встретилась с Португалией, после поражения от которой и прекратила борьбу в турнире.

    Дания — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках четвертьфинала Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Португалии (2:5).

    Перед этим в первой игре данной же стадии турнира коллектив добился успеха, когда теперь уже в домашних стенах переиграл соперника со счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Дания выиграла лишь раз при четырех ничьих и трех поражениях.

    Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Густав Исаксен и Кристиан Эриксен стали лучшими бомбардирами команды в Лиге наций.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Северная Ирландия по итогам минувшего розыгрыша Лиги наций в третьем дивизионе выиграла группу и повысилась в классе.

    Команда в данном раунде набрала 11 очков благодаря трем победам и двум ничьим и опередила в своем квартете Болгарию, Беларусь и Люксембург.

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Швеции (1:5).

    Перед этим в еще одном контрольном поединке коллектив теперь уже в домашних стенах разошёлся мировой со Швейцарией с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Северная Ирландия выиграла лишь раз при трех ничьих и двух победах.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Айзек Прайс стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 12-ти последних матчей Дании забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Северной Ирландии забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Северная Ирландия не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья — в 5.10, успех Северной Ирландии — в 10.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в девяти из 12-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

    Ставка: Северная Ирландия не проиграет за 3.37

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дания — Северная Ирландия?

    Матч Дания — Северная Ирландия состоится 07 июня 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Дания — Северная Ирландия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дания — Северная Ирландия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания — Северная Ирландия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дания — Северная Ирландия?

    Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья — в 5.10, успех Северной Ирландии — в 10.00.

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