Дания — Северная Ирландия: прогноз (к. 2.05) и ставка на товарищеский матч 7 июня 2025 года

Дания
Северная Ирландия
Дания
Турнирное положение: Дания пока не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому еще только готовится к началу этой борьбы.
Команда пробилась в четвертьфинал Лиги наций, где прошедшей весной встретилась с Португалией, после поражения от которой и прекратила борьбу в турнире.
Дания — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках четвертьфинала Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Португалии (2:5).
Перед этим в первой игре данной же стадии турнира коллектив добился успеха, когда теперь уже в домашних стенах переиграл соперника со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Дания выиграла лишь раз при четырех ничьих и трех поражениях.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Густав Исаксен и Кристиан Эриксен стали лучшими бомбардирами команды в Лиге наций.
Северная Ирландия
Турнирное положение: Северная Ирландия по итогам минувшего розыгрыша Лиги наций в третьем дивизионе выиграла группу и повысилась в классе.
Команда в данном раунде набрала 11 очков благодаря трем победам и двум ничьим и опередила в своем квартете Болгарию, Беларусь и Люксембург.
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Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Швеции (1:5).
Перед этим в еще одном контрольном поединке коллектив теперь уже в домашних стенах разошёлся мировой со Швейцарией с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Северная Ирландия выиграла лишь раз при трех ничьих и двух победах.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.
Айзек Прайс стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем розыгрыше Лиги наций.
Статистика для ставок
- в девяти из 12-ти последних матчей Дании забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах Северной Ирландии забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей Северная Ирландия не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья — в 5.10, успех Северной Ирландии — в 10.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.77 и 2.05.
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- 2.40Северная Македония — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: в девяти из 12-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.
Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.
Ставка: Северная Ирландия не проиграет за 3.37