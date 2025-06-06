Бельгия упустила победу в матче с Северной Македонией, Уэльс разбил Лихтенштейн

В матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира сборныесыграли вничью 1:1.

На гол Максима Де Кейпера на 28-й минуте хозяева ответили точным ударом Эгзияна Алиоски на 86-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Северная Македония — Бельгия 1:1 Голы: 0:1 Максим Де Кёйпер (29'), 1:1 Эгзиян Алиоски (87'), 1:2 Льюис Фергюсон (автогол) (45') Северная Македония: Столе Димитриевски, Боян Илиевски (Стефан Ашковски, 80'), Джоко Зайков, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски, Яни Атанасов (Агон Элези, 46'), Элиф Элмас, Энис Барди, Боян Миовски (Милан Ристовски, 85'), Andrej Stojchevski (Дарко Чурлинов, 57'), Tihomir Kostadinov (Димитар Митровски, 80') Бельгия: Матц Зельс, Алексис Салемакерс, Максим Де Кёйпер (Артур Теате, 78'), Зено Дебаст, Ваут Фас, Тома Мёнье (Кони де Винтер, 55'), Ханс Ванакен (Амаду Онана, 55'), Кевин Де Брёйне (Юри Тилеманс, 55'), Николас Раскин, Жереми Доку, Ромелу Лукаку (Луа Опенда, 82') Предупреждения: Яни Атанасов (15'), Висар Муслиу (66'), Боян Илиевски (71'), Энис Барди (76'), Димитар Митровски (81'), Милан Ристовски (90 + 4')

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В параллельной игре этой группы Уэльс в родных стенах разгромил Лихтенштейн со счетом 3:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Джо Родон, Гарри Уилсон и Киффер Мур.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Уэльс — Лихтенштейн 3:0 Голы: 1:0 Джо Родон (39'), 2:0 Гарри Уилсон (65'), 3:0 Киффер Мур (68'), 1:3 Виктор Паульссон (52') Уэльс: Карл Дарлоу, Коннор Робертс, Джо Родон, Бен Дэвис, Неко Уильямс (Джей Дасилва, 24'), Этан Ампаду (Дэвид Брукс, 64'), Бреннан Джонсон (Льюис Каумас, 64'), Гарри Уилсон (Josh Sheehan, 74'), Лиам Каллен, Киффер Мур, Сорба Томас (Джордан Джеймс, 64') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Макс Гопель, Йенс Хофер, Ларс Трабер, Арон Зеле (Андреас Малин, 90'), Николас Хаслер, Симон Люхингер (Андрин Нетцер, 73'), Ливио Мейер (William Pizzi, 46'), Сандро Визер, Фабио Люк Нотаро (Emanuel Zund, 70'), Ферхат Саглам (Кенни Киндле, 46') Предупреждения: Кенни Киндле (49'), William Pizzi (73'), Josh Sheehan (83')

После этих матчей лидеров группы J является Уэльс (7 очков). Второй идет Северная Македония (5), третий — Казахстан (3), четвертая — Бельгия (1) и последний — Лихтенштейн (0).